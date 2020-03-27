Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

Когда в фильме "31 июня" зрители услышали песню "Ищу тебя", в голос исполнившей ее Ксении Георгиади влюбились миллионы людей по всему СССР. Хотя первое признание к девушке, рожденной в абхазском селе в греческой семье, пришло после популярного тогда конкурса "С песней по жизни": Ксения стала его лауреатом и получила приз зрительских симпатий.

Именно после той победы ей позвонил композитор Александр Зацепин и предложил записать проникновенную песню "Ищу тебя", которая и спустя годы после ее исполнения заставляет душу трепетать.

У Ксении, казалось, было все: любовь слушателей, невероятная популярность, любимый муж, сын, но именно из-за успеха брак певицы рухнул.

Ее первый супруг – музыкант Павел Павлов, с которым они познакомились во время учебы Ксении во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства, не смог смириться с популярностью жены.

Георгиади говорит, что она разрушать семью и не думала – на развод подал Павел.

В 1990-е Ксения вдруг пропала с экранов и афиш. Поползли слухи, что она то ли спилась, то ли уехала за границу, а кто-то сообщал, что певица и вовсе умерла.

В Греции в те годы действительно скончалась Ксения Георгиади – полная тезка певицы, которая тогда переехала в Грецию.

Ей было 43 года. Ксения пела в одном из клубов Афин, неплохо зарабатывала. По ее словам, "пахала, как папа Карло", а все деньги переводила сыну в Россию – на них он и выучился в непростые постперестроечные времена.

Там же она пыталась устроить и личную жизнь, но один поклонник оказался альфонсом, второй – женатым, правда, выяснилось это не сразу.

А однажды, уже в конце 1990-х, она приехала в Россию для участия в концерте и была тронута до слез, когда увидела, что зрители ее не забыли и по-прежнему любят. Тогда, вспоминает Ксения, она спросила себя: что она делает в Греции? И вернулась на Родину.

Почему отец Ксении не встретил маму из роддома? Почему ее семья была выслана из Абхазии в Казахстан? Что вспоминает она о периоде работы и жизни в Греции, и как ее там называли?

О чем предупреждали подруги Ксению в период романов с греками? И кто помог ей поступить в мастерскую эстрадного искусства?

Об этом Ксения Георгиади рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".