Песков ответил на вопросы о коронавирусе и Путине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил случай инфицирования коронавирусом в администрации президента. Также Песков заверил, что этот человек не контактировал с Владимиром Путиным.

Представитель Кремля отметил, что президент принимает дополнительные санитарные меры для защиты от коронавируса, но при этом продолжает свою деятельность. По его словам, предпринимаемых для профилактики заболевания мер – достаточно, передает телеканал "Россия 24".

Ранее ряд СМИ сообщили, что два сотрудника администрации президента заразились COVID-19.

"Мне известно об одном случае, то есть я могу подтвердить один. О втором мне неизвестно", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретарь президента напомнил россиянам о необходимости продолжать работать и отдыхать дома на фоне ситуации с распространением опасного вируса.

11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире насчитывается уже более 465 тысяч заразившихся, свыше 21 тысячи стали жертвами вируса.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев COVID-19 в 58 регионах.