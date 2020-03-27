Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусными "утками"

В Кремле считают абсолютно правильным решение о серьезном наказании для тех, кто распространяет недостоверные сведения о коронавирусе. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в данной ситуации правоохранительные органы действуют адекватно.

"Распространение информационных "уток" или фейков сейчас воспринимается особенно болезненно и совершенно не нужным образом нагнетает обстановку, – цитирует Пескова "Интерфакс". – В таких ситуациях это должно караться по закону".

По его словам, Кремлю неизвестно о случаях, когда бы правоохранители в этой ситуации "перегибали палку", штрафуя распространителей информации, касающейся коронавируса.

"Если вы назовете конкретные случаи, можно будет с ними разобраться", – обратился Песков к журналистам.

Официальный представитель Кремля напомнил, что публикации в "любом открытом аккаунте" в соцсетях – это распространение информации, в отличие от закрытой страницы, где пользователи "делятся слухами с родственниками". Так что, по его мнению, штраф за публикацию фейков – "абсолютно оправданное действие".

На вопрос о том, уместно ли штрафовать людей за сообщения в мессенджерах, Песков попросил предоставить конкретные случаи и пообещал с ними разобраться.

26 марта Генпрокуратура потребовала у социальной сети Twitter удалить недостоверную информацию о якобы имеющихся у властей планах ввести в Москве комендантский час из-за распространения коронавируса.