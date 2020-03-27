28 марта в обсерватор Евпатории начнут поступать пациенты

С завтрашнего дня в обсерватор Евпатории начнут поступать пациенты. На территорию временного нахождения людей на карантине по COVID-19 уже прибыл медперсонал. Об этом заявили сегодня в рамках заседания оперштаба Крыма по противодействию коронавирусу.

В течение ближайшего времени аналогичные обсерваторы развернут в Ялте и Керчи. Отмечается, что медицинские сотрудники будут проживать на изолированной территории, не покидая её. Сейчас решается вопрос по оказанию всесторонней поддержки их семьям, передает служба информации "Вести – Севастополь".