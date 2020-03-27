27 марта 202013:48

РУСАДА откажется от тестирования спортсменов на неделю

russian.rt.com

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что организация приостановит тестирование спортсменов на неделю из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы руководствовались указом президента о нерабочей неделе. Решение согласовано с Всемирным антидопинговым агентством. Сейчас, в первую очередь, важно здоровье спортсменов", – цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации, объявив неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Эти меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

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