РУСАДА откажется от тестирования спортсменов на неделю

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что организация приостановит тестирование спортсменов на неделю из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы руководствовались указом президента о нерабочей неделе. Решение согласовано с Всемирным антидопинговым агентством. Сейчас, в первую очередь, важно здоровье спортсменов", – цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации, объявив неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Эти меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.