Песков был на дне рождения Крутой, куда приходил заболевший Лещенко

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил. Что был на дне рожденья у Аллы Крутой — сестры продюсера Игоря Крутого. На этот день рождения приходил вернувшийся после гастролей в Канаде и США Лев Лещенко. Он также участвовал в концерте в Театре российской армии, посвященном 60-летию отряда космонавтов и Центру подготовки космонавтов. Позже Лев Лещенко вместе с женой Ириной приехал в инфекционную больницу в Коммунарке. У него диагностирован коронавирус COVID-19.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже сдал тест на коронавирус. Результат у него отрицательный. Песков заявил РИА Новости, что он Льва Лещенко на дне рожденья не видел.

"Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался", — пояснил Дмитрий Песков.

Это было две или более чем две недели назад, подчеркнул Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков вместе с президентом России Владимиром Путиным посещал деревню Голохвастово, где строится новая инфекционная больница, и инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся подхватившие коронавирус пациенты.

Врач больницы по просьбе Дмитрия Пескова сняла посещение Путиным больницы на мобильный телефон. Он попросил ее прислать видео, а телефон оставить у себя и уничтожить.

В России сейчас 1036 заболевших коронавирусом в 58 регионах. Три человека в Москве скончались. Еще восемь находятся в реанимации. Число зараженных в мире превысило полмиллиона человек. И для почти 25 тысяч пациентов заболевание оказалось смертельным.