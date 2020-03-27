Кремль уточнил, о чем говорили лидеры G20

Лидеры стран Группы двадцати во время саммита, который прошел в режиме онлайн 26 марта, выступили за укрепление роли Всемирной организации здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, было отмечено "общее понимание серьезности ситуации и необходимости совместных действий" в борьбе с COVID-19.



Также лидеры стран Большой двадцатки поблагодарили власти Саудовской Аравии, которые приняли решение провести саммит дистанционно. "Это был первый раз, когда такой формат практиковался", — напомнил Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что в ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями, было очень много выступлений, в том числе выступал и президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

В итоговом заявлении участники саммита договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, решили выделить дополнительные средства, обещали принять коллективные меры поддержки мировой экономики.