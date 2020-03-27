"Мукомолы Украины": хлеб на Украине может подорожать на 15-20%

Рост цен на пшеницу приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на 15-20%, сообщают Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины".

На украинском внутреннем рынке зерна сложилось критическое положение. В частности, за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 гривен за тонну (г/т), сообщает "Интерфакс". Соответственно, цены на муку всех сортов вырастут на 500-600 г/т.

Стоимость муки в себестоимости хлеба превышает 40%, поэтому рост цен на хлеб "на 15-20% является почти свершившимся фактом", отмечают ассоциации.

Между тем спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети вырос на 30-40%, а в некоторых местах отмечен кратный рост. При этом предприятия отрасли полностью и бесперебойно удовлетворяют повышенный спрос.

Ассоциации обратились к властям Украины с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен, в частности, ввести временное ограничение на экспорт зерна.