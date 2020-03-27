Коронавирус убьёт 40 миллионов человек, если его не остановить

Если не противодействовать пандемии COVID-19, уже в этом году будет заражено почти всё население планеты, а число жертв достигнет 40 миллионов. Однако своевременно принятые жёсткие меры могут сократить число жертв до одного-двух миллионов. Такие выводы сделали эксперты из нескольких исследовательских организаций.

Специалисты рассматривали несколько сценариев.

В наихудшем из них никто не предпринимает никаких карантинных мер. Именно этот вариант приводит к заражению почти всего населения планеты в течение года и смерти 40 миллионов человек. К слову, это сопоставимо с числом жертв Второй мировой войны, самой кровопролитной в истории человечества.

Если же снизить интенсивность социальных контактов в среднем на 40%, а для людей старше 65 лет (наиболее уязвимая категория населения) — на 60%, число смертей уменьшится вдвое. Однако и в этом случае системы здравоохранения будут быстро перегружены.

В странах с низким уровнем дохода "спрос" на места в палатах интенсивной терапии превысит "предложение" в 25 раз (!), а в странах с высоким уровнем дохода — в семь раз.

Более жёсткие карантинные меры могут сильно смягчить бремя пандемии. Если прямо сейчас внедрить везде правила, установленные в наиболее пострадавших странах, то можно будет удержать число смертей на уровне 0,2 случая на сто тысяч населения в неделю. Тогда число жертв составило бы 1,3 миллиона. Если же затянуть с решениями, дождавшись показателя 1,6 смерти на сто тысяч населения в неделю, то пандемия будет стоить человечеству 9,3 миллиона жизней.

"Наши результаты показывают, что быстрые, решительные и коллективные действия, [предпринятые] прямо сейчас, спасут миллионы жизней в следующем году", — заключает соавтор отчёта Патрик Уолкер (Patrick Walker) из Имперского колледжа в Лондоне.

Вместе с тем исследователи подчёркивают, что их результаты — это лишь прогноз. Никто не может сказать точно, сколько жизней в итоге унесёт коронавирус. Однако несомненно, что ситуация более чем серьёзна.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что химики МГУ готовы развернуть массовое производство тестов на коронавирус. Тем временем в США начались клинические испытания вакцины от него.