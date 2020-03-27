В небе над Серпуховом вычертили надпись "Оставайтесь дома!"

Одно из главных пожеланий на всю предстоящую неделю появилось в небе над Серпуховом. "Оставайтесь дома!": это призыв, который поможет уберечься от опасной инфекции. Авторы послания — пилотажная группа "Первый полет".

Буквы вычертили с помощью специальных пиротехнических устройств, которыми оборудованы самолеты. Надпись сразу на двух языках — русском и английском — была видна высоко над землей в радиусе нескольких километров.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин в своем обращении к стране объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Он призвал всех россиян поберечь себя и остаться дома. На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 28 марта до 5 апреля в столице будет закрыты все торговые центры, парки, рестораны и салоны красоты. Отменены все развлекательные мероприятия.

В пятницу, 27 марта, число заболевших коронавирусом COVID-19 в России достигло 1036 человек, из них в Москве – 703.