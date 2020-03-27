Умер Виталий Костомаров

На 91-м году кончался исследователь русского языка, основатель и президент Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Виталий Костомаров, передает "Интерфакс".

Виталий Костомаров — ученик знаменитого русского языковеда и литературоведа Виктора Виноградова, лауреат Госпремии СССР и премии президента РФ.

Он внес огромный вклад в развитие российской науки.

О дате прощания будет известно позднее.