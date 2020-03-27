Военные обещают достроить 16 новых медцентров до середины мая

Российские военные планирует завершить строительство первых 8 многофункциональных медицинских центров до 30 апреля. Оставшиеся 8 сдадут до 15 мая, сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на заместителя министра Тимура Иванова.

Военные уточняют, что медицинские центры возводят в четырех округах. Они будут оснащены самым современным оборудованием и смогут вместить до 1600 заболевших. Общая стоимость строительства составляет 8,8 миллиардов рублей.

Работать приходится круглосуточно, добавил Иванов. Над созданием медицинских центров трудятся 3,5 тысячи человек и 800 единиц техники.

По последним данным, в России зафиксированы 1036 случаев заражения коронавирусом COVID-19, три человека погибли.