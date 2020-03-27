Первую выздоровевшую от коронавируса пациентку выписали в Томске

Из инфекционного отделения томской городской больницы номер 3 сегодня выписан первый излечившийся от коронавируса пациент. Двукратный ПЦР-тест у пациентки показал отрицательный результат.

Первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, сообщает ГТРК "Томск". Женщина вернулась из Испании. Ее госпитализировали в третью горбольницу. Лечение проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ. "На сегодняшний день пациентка здорова и не представляет угрозы для окружающих людей", – подтвердили в облздраве.

Отметим, что в регионе выявлен один случай нарушения карантина. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции COVID-19 рассказал начальник регионального УМВД Демьян Лаптев.

Для проверки соблюдения условий самоизоляции вернувшихся граждан совместно с представителями органов местного самоуправления и Роспотребнадзора проводятся рейды.



По данным на утро 27 марта, в Томской области зарегистрировано два пациента, анализы которых показали положительный результат на наличие COVID-19. Семь пациентов продолжают лечение в Северске, у всех отрицательные тесты. В горбольнице номер 3 Томска находятся 25 человек, у шести из них тесты отправлены на исследование.