Сахалинец, попавший на коронавирусный карантин, устроил дебош из-за разлучения с супругой

Мужчина, оказавшийся на карантине в детском лагере на Сахалине, устроил дебош, разбил стекло машиной скорой помощи и атаковал окружавших его людей.

Как сообщают местные СМИ, сахалинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вспылил из-за того, что его супруга была перемещена в другое место.

Женщина оказалась в числе 33 человек, у которых экспресс-тест на коронавирус не дал определенного результата, поэтому их перевезли в кожно-венерологический диспансер для дальнейшего наблюдения.

В конечном итоге медикам и полицейским удалось угомонить возмутителя спокойствия и увести его с улицы.

Напомним, что более двухсот туристов, вернувшихся с отдыха в Таиланде, оказались на карантине в лагере "Юбилейный", где едва не устроили бунт.

Как рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, вскоре к ним присоединятся еще 250 человек, которые прилетят в региона из Таиланда следующим рейсом.