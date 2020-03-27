В Шушенском нацпарке сфотографировали токующего глухаря

Токующий глухарь в Шушенском заповеднике попал в объектив фотографа. Так как эта птица является достаточно редкой в равнинном кластере, то, что ее удалось подкараулить, — это большая удача, передает ГТРК "Красноярск".

Самцы исполняют брачные песни для привлечения самок. "Музыкальные номера" представляют собой частое щелканье, которое переходит в шипение. Период токования у глухарей начинается в марте и продолжается всю весну. Однако из-за их редкости и осторожности послушать глухариные песни могут далеко не все.