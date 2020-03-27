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27 марта 202014:14

Tesla сократит штат на заводе в Неваде на 75% из-за коронавируса

EPA

Tesla планирует сократить штат сотрудников на заводе в штате Невада примерно на 75% из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление менеджера компании.

Решение было принято после того, как производственный партнёр Tesla, компания Panasonic, сообщила, что ее половина фабрики была закрыта через несколько дней после объявления о приостановке работ на предприятиях штата Невада.

Никаких других подробностей пока нет. Неясно даже, сколько всего сотрудников работает на заводе. На прошлой неделе Tesla объявила о временном закрытии своего завода во Фремонте. Кроме того, останавливается и нью-йоркское предприятие по выпуску солнечных панелей, устанавливаемых на крыши.

Калифорнийские власти ранее ввели запрет на работу любых предприятий на территории штата, которые не являются жизненно необходимыми. К последним относятся аптеки и продуктовые магазины. Мера была принята с целью воспрепятствовать распространению коронавируса.Власти сразу 6 округов области залива Сан-Франциско, включая округ Аламида, объявили режим укрытия на местах.

Два сотрудника Tesla получили положительный результат теста на коронавирус, но работали из дома в течение последних двух недель. Илон Маск не раскрыл, в каком подразделении или месте работали инфицированные сотрудники.

Безусловно, уступить под давлением властей штата Калифорния, требующих изолировать сотрудников предприятий, Tesla пришлось совсем не вовремя. Компания как раз начала наращивать производство своего внедорожника Model Y. Ранее Маск заявлял, что спрос на эту модель будет гораздо выше, чем на все остальные автомобили Tesla.

Илон Маск подчеркнул, что завод, недавно запущенный компанией в Китае, работает в нормальном режиме. Как сообщил агентству Reuters представитель Tesla в Шанхае, производственная мощность на китайском заводе превысила "докоронавирусный" уровень, и с 6 марта более 91% работников вернулись на работу.

Однако начало производства Model Y в Шанхае намечено только на 2021 год. Компания планирует расширить производственные мощности на китайском заводе. В первую очередь это касается выпуска комплектующих.

Между тем, как сообщили Reuters в Китайской ассоциации легковых автомобилей, в январе Tesla продала в Поднебесной 2620 машин, а в феврале — 3900, и это при том, что общее падение продаж на автомобильном рынке в КНР в феврале достигло 83%.

Однако далекоидущие планы Tesla нарушил коронавирус, пришедший в США, и требование руководства штата Калифорния отправить всех сотрудников по домам. Как отмечает Reuters, переговоры с чиновниками велись несколько дней, но компании Маска пришлось уступить.

Автопроизводитель заявил, что у него достаточно ликвидности, чтобы успешно справиться с длительным периодом неопределенности.

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