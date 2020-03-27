Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесены, решения по каникулам пока нет

ЕГЭ в России начнутся с 8 июня. Такое решение приняло министерство российского просвещения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Основной срок сдачи единого госэкзамена сдвинут. Для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня. Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов.

В ближайшее время сроки будут согласованы, а расписание ЕГЭ и все методические рекомендации к нему опубликованы. Ранее был перенесен на июнь досрочный этап проведения ЕГЭ, отмечает ТАСС.

В 2020 году проведение ЕГЭ планировалась в три этапа. Досрочный должен был состояться с 20 марта по 13 апреля. Основной этап намечался на период с 25 мая до 29 июня. А третий дополнительный этап должны были провести с 4 по 22 сентября. Также в три этапа должны были проходить аттестационный экзамен девятиклассники. У них досрочная сдача основных государственных экзаменов (ОГЭ) стартовала бы с 21 апреля и продолжалась бы до 16 мая. Основной этап был запланирован с 22 мая по 30 июня, а дополнительный должен был пройти с 4 по 18 сентября.

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что вопрос необходимости продления каникул будет рассматриваться, исходя из эпидемической обстановки. Но решение будет принято в первых числах апреля, заверил глава ведомства Сергей Кравцов.

В России за день диагноз "коронавирус" поставлен 182 пациентам. Всего в России заболели коронавирусом 1036 человека. Трое из них скончались и восемь находятся в реанимациях.