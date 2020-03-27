Российские автозаводы остановятся на неделю

Президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей: по официальной версии, это одно из средств противодействия распространению коронавируса. В соответствии с указом прекратят работу чуть ли не все автомобильные производства страны.

К примеру, уже официально объявил о паузе на конвейерах АвтоВАЗ. По домам отправят всех сотрудников, не занятых в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, а также промышленной и транспортной безопасности. При этом зарплату рабочим сохранят.

О намерении приостановить сборку и отгрузку автомобилей в четверг заявила группа "Соллерс". "На время с 28 марта по 5 апреля будет приостановлено производство и отгрузка автомобилей, приемка комплектующих и прочая производственная деятельность, не связанная с жизнеобеспечением и поддержанием безаварийного состояния заводов", - уточняет "Финмаркет" со ссылкой на "Интерфакс". Попутно на Ульяновском заводе объявили о выделении средств на оказание адресной помощи особым категориям сотрудников.

Приостановку работы подтвердили в Nissan, Hyundai, на тульском заводе бренда Haval, на предприятиях группы ГАЗ, на оплачиваемые "длинные выходные" отправится большинство сотрудников КамАЗа.

Впрочем, некоторые заводы уже заявили об остановке конвейеров в связи с нехваткой комплектующих, которые поставляются из Европы. В их числе, к примеру, российские предприятия брендов Peugeot, Citroen, Volkswagen и так далее.