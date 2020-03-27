В Петербурге начнут испытывать беспилотные автомобили

В скором времени на улицах Санкт-Петербурга появятся беспилотные автомобили. В марте Ленинградскую область включили в перечень регионов, где разрешат тестирование автономного транспорта на дорогах общего пользования, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Технологии уже опробовали на специальных полигонах, но при условиях реального трафика беспилотникам могут создать помехи соседние автомобили. Водители пока не верят, что такие машины смогут влиться в общий поток. Компьютерные алгоритмы можно просчитать заранее, но поведение автомобилистом на дороге часто непредсказуемо. Поэтому, по их мнению, такие автомобили лучше пустить по отдельному маршруту.

В Петербург прибыли разработчики автономного транспорта. Специалистам предстоит разработать единый стандарт дорожной инфраструктуры. Это станет непростой задачей, так как необходимо оцифровать каждый метр трассы и описать все ее особенности — от информационных табло до рельефа. О том, когда беспилотники начнут захватывать дороги, станет известно в ближайшее время.