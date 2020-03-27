Лукашенко приедет на Парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что приедет на Парад Победы в Москве.

"У меня часто спрашивают — а вы поедете на Парад в Москву? Конечно​​​. Если уж из Белоруссии никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет?" – пояснил глава Республики.

Единственная проблема – в Белоруссии запланированы аналогичные мероприятия, добавил Лукашенко, и президенту хотелось бы побывать на обоих парадах, пишет агентство РИА Новости. Впрочем, глава государства не исключил, что из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, торжества в Минске могут отменить.

Российские военные пока не собираются отказываться от Парада Победы. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас нужно сделать все, чтобы отдать должное героизму народа, но при этом не подвергнуть опасности здоровье россиян, пояснил он.