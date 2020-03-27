Коутиньо хочет вернуться в Англию. Хавбек нарасхват в премьер-лиге

Полузащитник футбольной сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Фелипе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую "Баварию", скорее всего после завершения сезона сменит клуб. Сам футболист хочет вернуться в английскую премьер-лигу, откуда он, играя за "Ливерпуль", перебрался в Каталонию.

На Коутиньо претендуют французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интер", но, если ему придется покинуть "Барселону", бразилец хотел бы вернуться в Англию, где его помнят и где на него, как сообщает издание Mundo Deportivo, претендуют три гранда – "Челси", "Менчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

При этом на данный момент главным претендентом на полузащитника является "Тоттенхэм" португальского тренера Жозе Мойринью. "Шпоры" рассматривают переход Коутиньо с использованием встречного движения хавбека Танги Ндомбеле, которым интересуется "Барселона". Впрочем, каталонский клуб ждет конкретных предложений по Коутиньо от "Челси" и "МанЮнайтед": они тоже могут предложить "Барсе" отдельных игроков.