"Яндекс.Карты" переименуют "Город" в "Коронавирус"

В мобильном приложении "Яндекс.Карты" радикально меняется раздел "Город". Его переименовали в "Коронавирус" и собрали там решения, которые должны помочь в деле социального дистанцирования.

Об изменениях пишет vc.ru со ссылкой на представителя компании. В разделе "Коронавирус" (вторая слева кнопка в панели у нижнего края экрана) собраны инструкции о том, как при помощи сервисов "Яндекса" заправить автомобиль, не выходя из машины, найти ближайший магазин с доставкой продуктов на дом или аптеку.

Также в приложении появился список рекомендованных сервисов для остающихся дома, включающий как сервисы "Яндекса", так и предложения других компаний. Список обещают постоянно пополнять.

Меняется и иконка "Яндекс.Карт" - поверх красного значка местоположения появится медицинская маска, что должно напомнить о необходимости профилактических мер. В настоящий момент обновление доступно еще не у всех пользователей приложения "Яндекс.Карты" для Android и iOS.