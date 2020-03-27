На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса

На улицах Нью-Йорка появились передвижные морги — грузовики-холодильники на случай потенциального всплеска смертей из-за коронавируса и нехватке стационарных моргов, сообщает CNN.

Отмечается, что такие "мобильные палатки" увеличивают вместимость морга до 3600 тел. Последний раз такие меры в США принимали 11 сентября 2001 года – во время страшного теракта.

Эти грузовики будут вывозить тела, если узовики займутся вывозом трупов, если не справятся морги Нью-Йорка.

Как сообщает РИА Новости, сейчас в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявила официальный представитель властей города Аджа Ворси-Дэйвис.

По состоянию на 27 марта США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям заражения коронавирусом, опередив Италию и Китай. Сейчас там больше 81 тысячи зараженных, скончались 1170 человек.

При этом в Нью-Йорке десять дней назад было чуть больше 900 зараженных, а на данный момент уже больше 36 тысяч.



Ранее сообщалось, что на американском авианосце новым коронавирусом заразились 25 моряков.