Скрыть коронавирус не удастся: частные лаборатории курирует Роспотребнадзор

В эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК в Санкт-Петербурге Салима Зариф рассказала о начале работы частных диагностических лабораторий, подключившихся к тестированию на коронавирус. Анализы уже принимают "Гемотест" и "Хеликс".

"На определение наличия или отсутствия вируса требуется ровно сутки. Через сутки человек по электронной почте узнает результаты своих анализов. Причем, если результат окажется положительным, об этом узнает не только пациент, но и Роспотребнадзор. Так что скрыть свое заболевание не удастся", — подчеркнула журналист.

Она отметила, что в лабораториях используют такие же тесты, как и в государственных клиниках, которые были разработаны новосибирским "Вектором".



Салима Зариф также сообщила, что в службе "Хеликса" на данный момент насчитывают 30 лабораторий в различных городах страны, где тестируют на коронавирус. В дальнейшем лаборатория планирует нарастить количество точек до 170.

Корреспондент обратила внимание на небывалый наплыв желающих сдать анализы на коронавирус. "Спрос ажиотажный. До call-центра дозвониться невозможно. А тех, кому это удается, сегодня записывают на 7 апреля и более поздние даты", — констатировала она. Однако, по словам журналиста, очередей нет, так как пациенты приходят строго по записи и между приемами — интервал 15 минут для полной дезинфекции.

В заключение Салима Зариф напомнила, что в Санкт-Петербурге, как и в Москве, в субботу, 28 марта, закрываются все общественные заведения и зоны отдыха. Также в Северной столице по распоряжению губернатора не будут работать церкви.

Всего в России за минувшие сутки подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 196 в 16 регионах, общее число диагнозов в стране достигло 1036. Число летальных исходов от COVID-19 достигло трех.

Пандемия охватила сейчас 197 стран. По данным ВОЗ, смертность от заболевания достигает 4%. Число заболевших в мире перевалило за полмиллиона человек, почти 25 тысяч из них умерли. С коронавирусом успешно справились почти 120 тысяч человек.