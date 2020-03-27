Как фильм-катастрофа. Челябинцы сняли страшные кадры мора рыбы

Настоящая экологическая катастрофа зафиксирована в Челябинске. На Первом озере местные рыбаки обнаружили страшную картину — горы мертвого окуня. На льду водоема образовалась целое кладбище из погибших мальков. Все выглядело так, как будто это дело рук какой-то неведомой губительной силы. Однако все оказалось намного прозаичнее. Причина такой масштабной катастрофы – браконьеры, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Видимо, они не были довольны уловом из-за того, что в сети попало слишком много мелкой рыбешки. Поэтому преступники бросили окуньков просто погибать на льду. Видео с места ЧП челябинцы опубликовали в социальных сетях. Возможно, им заинтересуются экологи.