Погибший и пострадавшие: в Воронежской области грузовик столкнулся с автобусом

В пятницу, 27 марта, на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, грузовик Volvo, под управлением 47-летнего мужчины, протаранил попутный автобус ПАЗ.

После столкновения пассажирское транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и перевернулось.

В результате инцидента погиб один человек. Еще четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести.