Крымским отелям и хостелам запретят принимать новых постояльцев

В рамках заседания оперштаба по противодействию распространения коронавируса в Крыму зампред Совета министров Елена Романовская назвала организации и предприятия, которые перестанут работать в период с 28 марта по 5 апреля, передает ГТРК "Севастополь".

Отметим, что ограничения затронут органы власти, общественный транспорт, сферу ЖКХ, а также предприятия, ведущие непрерывную деятельность. Будут открыты все клиники, за исключением стоматологических. Врачам дано поручение о выдаче листков нетрудоспособности без посещения людьми медицинских учреждений. Кроме того, будут работать продуктовые магазины и аптеки.

На полуострове уже приостановили деятельность всех развлекательных, досуговых, спортивных и культурных центров, салонов красоты, парикмахерских, соляриев, саун и бань, а также всех магазинов и отделов промтоваров, расположенных внутри торговых центров. До 5 апреля будут закрыты кафе, рестораны, бары и столовые. Они могут осуществлять доставку или продавать еду на вынос. Ограничения не коснутся предприятий, обеспечивающих питанием жизненно важные службы. Также продолжат работать кафе в "чистой зоне" (залах ожидания) аэропорта Симферополя.

Наркологические диспансеры прекратят выдавать справки на ношение оружия. Временно приостановят и плановые операции, профилактические осмотры, а также прием пациентов в государственных клиниках. Гостиничным комплексам, отелям и хостелам на это время запретят принимать новых постояльцев.

Будут закрыты все парки, в том числе Никитский ботанический сад. По распоряжению главы Крыма закроют и Воронцовский дворец в Алупке. Накануне Сергей Аксенов попросил жителей полуострова не использовать вынужденные выходные для поездок на море и, по возможности, сидеть дома. Выходить только в магазин или аптеку.



"Чем более жестокие меры мы введем, тем они будут короче. Мы сможем быстро все это победить, если сейчас напряжемся. А если нет, то придется до осени собираться на эти штабы", — заявил Аксенов.



Отметим также, что на все организации, не соблюдающие режим, можно подать жалобу в прокуратуру. По словам главы республики, всех их внесут в список и затем, когда обстановка стабилизируется, им будет отказано в господдержке.