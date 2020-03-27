Благодарность врачам: в России стартовал музыкальный флешмоб "Запоём"

В России стартовал музыкальный флешмоб "Запоём". Его цель — выразить поддержку медикам, на которых легла большая нагрузка в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Участие во флешмобе приняли артисты театра "Новая опера".

Под аккомпанемент директора театра Дмитрия Сибирцева на балконе здания солисты спели любимые всеми "Подмосковные вечера". По всей стране людей призывают записывать подобные ролики, не выходя на улицу, а затем публиковать их в социальных сетях с хештегами #спасибоврачам и #мывместе. Поддержать медиков решил и певец Денис Майданов. Он спел на балконе своего дома в подмосковной Трехгорке.