Мэрия рекомендует москвичам не выходить из дома без крайней необходимости

В столичном транспорте усилены меры дезинфекции. При этом метро, автобусы и трамваи работают в обычном режиме. Ранее пенсионерам, студентам и школьникам заблокировали льготные проездные.

Мэрия настоятельно рекомендует москвичам не покидать свои дома без крайней необходимости. Следующая неделя является нерабочей, дальше решения будут приниматься властями, исходя из ситуации.

В Москве закрываются парки, рестораны и кафе, салоны красоты. Работу продолжат банки, аптеки и продовольственные магазины. Для людей старшего поколения волонтеры организуют доставку продуктов и лекарств на дом. МФЦ перешли на режим предварительной записи, в стоматологии дежурные врачи будут принимать только экстренных пациентов.

Власти предупреждают москвичей: нерабочие дни — не каникулы, это меры, принятые для борьбы с коронавирусом COVID-19. Поэтому стоит отказаться от туристических экскурсий, поездок в гости и в другие города. Самоизоляция на даче приветствуется. В связи с этим сегодня ЦОДД прогнозирует вечером 9-балльные пробки на выезде из столицы.