27 марта 202015:30

Парикмахер на карантине делала бойфренду необычные прически и прославилась в Сети

фото: instagram.com/Heidi Lee Oley

Девушка-парикмахер, которой нечем было заняться на карантине, начала делать своему бойфренду необычные прически и прославилась в интернете. Американка Хейди Ли Олей публикует фото с результатами своей работы в Instagram.

Девушке повезло: у ее парня достаточно длинные волосы. Она уже причесала его в духе первого президента США Джорджа Вашингтона, героини "Звездных войн" принцессы Леи и певицы Эми Уайнхаус.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Lee Oley (@heidileeoley) 25 Мар 2020 в 7:33 PDT

Подписчикам понравились эксперименты Хейди, они попросили ее не бросать свое занятие.

Ранее 27 марта доктор биологических наук Елена Фомина рассказала, чем еще можно заняться во время изоляции на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Она предложила поработать над своей физической формой или заняться полезными делами на даче.

Сейчас

15:51

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

15:28

Следком продолжит работать

14:38

Песков разъяснил особенности следующей недели

14:20

У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

14:17

Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесены, решения по каникулам пока нет

13:40

Песков ответил на вопросы о коронавирусе и Путине

12:52

Бомба, машина, переписка с ИГ: ФСБ сообщила о предотвращенном теракте

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

1 час назад
Песков разъяснил особенности следующей недели

Песков разъяснил особенности следующей недели

1 час назад
Кремль не стал говорить, кто именно в АП заразился COVID-19

Кремль не стал говорить, кто именно в АП заразился COVID-19

39 минут назад
Правкомиссия определила 22 отрасли, которые первыми получат господдержку

Правкомиссия определила 22 отрасли, которые первыми получат господдержку

24 минуты назад

Трансляции

16:10

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

1 час назад
Мишустин обратился к россиянам

Мишустин обратился к россиянам

3 часа назад
Оперштаб скорректировал данные по скончавшимся и заболевшим коронавирусом в России

Оперштаб скорректировал данные по скончавшимся и заболевшим коронавирусом в России

4 часа назад
Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесены, решения по каникулам пока нет

Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесены, решения по каникулам пока нет

1 час назад
Песков был на дне рождения Крутой, куда приходил заболевший Лещенко

Песков был на дне рождения Крутой, куда приходил заболевший Лещенко

1 час назад
Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

2 часа назад
Мужчина заразил кошку коронавирусом

Мужчина заразил кошку коронавирусом

1 час назад
Кремль уточнил, о чем говорили лидеры G20

Кремль уточнил, о чем говорили лидеры G20

1 час назад
Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

3 часа назад
Кино по выходным: в погоне за счастьем

Кино по выходным: в погоне за счастьем

5 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
"Победа" приостанавливает полеты

"Победа" приостанавливает полеты

10 минут назад
Следком продолжит работать

Следком продолжит работать

15 минут назад
В Испании заражены коронавирусом больше 9 тысяч медработников

В Испании заражены коронавирусом больше 9 тысяч медработников

30 минут назад
Российские военные медики начали помогать итальянцам

Российские военные медики начали помогать итальянцам

32 минуты назад
Коронавирус вызовет нехватку свежих продуктов в Европе

Коронавирус вызовет нехватку свежих продуктов в Европе

36 минут назад
Ибрагимович задумался о завершении карьеры из-за коронавируса

Ибрагимович задумался о завершении карьеры из-за коронавируса

36 минут назад
Мэрия рекомендует москвичам не выходить из дома без крайней необходимости

Мэрия рекомендует москвичам не выходить из дома без крайней необходимости

37 минут назад
Палки, приседания, отжимания: как полиция защищает карантин в Индии

Палки, приседания, отжимания: как полиция защищает карантин в Индии

48 минут назад
Скрыть коронавирус не удастся: частные лаборатории курирует Роспотребнадзор

Скрыть коронавирус не удастся: частные лаборатории курирует Роспотребнадзор

48 минут назад
УДО Реймера отменено

УДО Реймера отменено

52 минуты назад
На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса

На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса

52 минуты назад
Чемпионат мира по легкой атлетике могут перенести с 2021 на 2022 год

Чемпионат мира по легкой атлетике могут перенести с 2021 на 2022 год

1 час назад
Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

1 час назад
ММА. Йоанна Енджейчик показала последствия своих травм

ММА. Йоанна Енджейчик показала последствия своих травм

1 час назад
Российские автозаводы остановятся на неделю

Российские автозаводы остановятся на неделю

1 час назад
Сахалинец, попавший на коронавирусный карантин, устроил дебош из-за разлучения с супругой

Сахалинец, попавший на коронавирусный карантин, устроил дебош из-за разлучения с супругой

1 час назад
В небе над Серпуховом вычертили надпись "Оставайтесь дома!"

В небе над Серпуховом вычертили надпись "Оставайтесь дома!"

2 часа назад
Песков ответил на вопросы о коронавирусе и Путине

Песков ответил на вопросы о коронавирусе и Путине

2 часа назад
Коронавирус убьёт 40 миллионов человек, если его не остановить

Коронавирус убьёт 40 миллионов человек, если его не остановить

2 часа назад
УАЗ превратил "головастика" в самосвал

УАЗ превратил "головастика" в самосвал

2 часа назад
Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди чаще умирают от COVID-19

Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди чаще умирают от COVID-19

2 часа назад
Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

3 часа назад
COVID-19 в России: новая тест-система и прогноз главного эпидемиолога

COVID-19 в России: новая тест-система и прогноз главного эпидемиолога

3 часа назад
Собянин призвал эффективно воспользоваться выходными

Собянин призвал эффективно воспользоваться выходными

3 часа назад
Погода выходных: похолодает только на севере

Погода выходных: похолодает только на севере

3 часа назад
Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

7 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

7 часов назад
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

10 часов назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

26.03.2020 13:52

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку