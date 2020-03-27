Парикмахер на карантине делала бойфренду необычные прически и прославилась в Сети

Девушка-парикмахер, которой нечем было заняться на карантине, начала делать своему бойфренду необычные прически и прославилась в интернете. Американка Хейди Ли Олей публикует фото с результатами своей работы в Instagram.

Девушке повезло: у ее парня достаточно длинные волосы. Она уже причесала его в духе первого президента США Джорджа Вашингтона, героини "Звездных войн" принцессы Леи и певицы Эми Уайнхаус.



Подписчикам понравились эксперименты Хейди, они попросили ее не бросать свое занятие.

Ранее 27 марта доктор биологических наук Елена Фомина рассказала, чем еще можно заняться во время изоляции на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Она предложила поработать над своей физической формой или заняться полезными делами на даче.