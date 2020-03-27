Китай призвал США к конкретным усилиям по борьбе с коронавирусом

Глава КНР Си Цзиньпин призвал Соединенные Штаты предпринять конкретные шаги по расширению сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и сказал, что он обеспокоен вспышкой в ​​США, заявив, что Китай поддержит Вашингтон, передает South China Morning Post.

Си и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, пытаясь ослабить напряженность после нескольких недель распространения пандемии коронавируса по всему миру.

Си сказал Трампу, что Китай проявлял открытость и высокий уровень ответственности в предоставлении информации, включая последовательность генов коронавируса, с начала вспышки, и предоставил помощь другим странам, сообщила государственная телекомпания КНР CCTV.

В обращении к официальным лицам США, включая Трампа, на фоне неоднократных попыток американской стороны признать Covid-19 именно "китайским вирусом", Си сказал, что, заболевание не знает границ и этнической принадлежности, оно "является нашим общим врагом. Международное сообщество может победить его только совместными усилиями".

"Отношения Китая и США находятся на критическом этапе. Сотрудничество взаимовыгодно для обеих стран, а конфликт только нанесет вред. Сотрудничество — единственный правильный выбор", — отметил китайский лидер.

"Есть надежда, что Соединенные Штаты предпримут конкретные действия для улучшения китайско-американских отношений, и обе стороны будут работать вместе для укрепления сотрудничества в таких областях, как борьба с эпидемией", — сказал он.

Си сказал, что он обеспокоен вспышкой коронавируса в ​​США, и чиновники здравоохранения с двух сторон поддерживают постоянную связь.

"Китай готов и впредь безоговорочно делиться информацией и опытом с США", — сказал он.

В своей записи в социальной сети Трамп сказал, что только что завершил очень хороший разговор с Си. "Очень подробно обсуждался коронавирус, который разрушает большую часть нашей планеты. Китай прошел через многое и развил глубокое понимание вируса. Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение!", — написал он.