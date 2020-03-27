Троих погибших обнаружили в искореженной машине на трассе М-4 "Дон"

Утром в пятницу, 27 марта, неподалеку от деревни Красный Холм на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области был обнаружен автомобиль с погибшими людьми.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, кроссовер Chevrolet Niva врезался в кирпичную остановку. Удар был такой силы, что машина оказалась серьезно деформирована.

В результате инцидента погибли три человека – 20-летний водитель, не имевший права управления транспортным средством, и два его пассажира – женщина 1986 года рождения и мужчина 1990 года рождения.

Правоохранители отметили, что все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины инцидента.