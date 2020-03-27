Директор Renault Абитебуль опроверг уход команды из "Формулы-1"

Один из руководителей формулической команды Renault, управляющий директор Сириль Абитебуль назвал "странными" слухи о возможном уходе его "конюшни" из "Королевских гонок". "Мы в "Формуле-1" уже 42 года и у нас 1200 сотрудников – это что-то значит для сплетников?" – задается вопросом менеджер.

"Все десять коллективов находятся под давлением, но с Renault постоянно возникает что-то странное, — цитирует Абитебуля интернет-издание Autocar. – Мне просто кажется или мы и вправду должны отвечать на этот вопрос гораздо чаще – все его задают. И мне искренне интересно, почему?"

"Мы в "Ф-1" уже 42 года. Я признаю, что нам не хватает стабильности, к тому же, случались изменения в руководстве. Я все это понимаю. Но реальность такова, что у нас есть две базы и 1200 человек, которые работают не только с прицелом на этот сезон, но и на следующий", — настаивает директор Renault.

По словам Абитебуля, автомобильная промышленность испытывает флуктуации: "Это безусловно верно и для Renault. Но столкнулись ли мы с большими проблемами, чем, например, материнская компания Mercedes? Я вовсе не уверен. Но, конечно, все зависит от команды – если мы будем выступать лучше, то не придется отвечать на все эти вопросы".