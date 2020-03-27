Ведущие радиостанции "Маяк" перешли на работу из дома

В связи с мерами, предпринимаемыми для предотвращения распространения коронавируса, коллектив радиостанции "Маяк" переходит на удаленный режим работы. Для ведущих оборудованы домашние студии, откуда они теперь и будут вести прямой эфир.

"Технические службы ВГТРК привезли и установили все необходимое оборудование, благодаря этому выход в эфир из дома никак не повлиял на качество звука", — рассказал Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК "Радио России".

Новые условия добавили колорита в работе ведущих. Так, например, Сергей Стиллавин теперь выходит в эфир из бани, а Рита Митрофанова организовала студию на кухонном окне и вещает с видом на МГУ.

"Настоящие профессионалы вроде меня умеют сосредотачиваться даже в такой необычный обстановке, как родная баня, которая пахнет вениками и копотью из печи. Правда, мне пришлось ускорить работу по протяжке оптического кабеля", — поделился впечатлениями ведущий Сергей Стиллавин.

Формат приглашения в прямой эфир гостей тоже сохранится — эксперты будут участвовать в программах дистанционно. Несмотря на новые технические условия, по понедельникам и четвергам все ведущие по-прежнему соединяются вместе в проекте "Подмосковные вечера". Три часа они отвечают на вопросы людей со всей страны и помогают советами.

"Радио сейчас играет неимоверно важную роль. Это осознает каждый сотрудник "Маяка", — подчеркнула Наталия Шевченко, программный директор радиостанции "Маяк".