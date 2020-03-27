Прибывших из Таиланда сахалинцев не отпустят до конца карантина

У 34 из 500 пассажиров, вернувшихся на Сахалин из Таиланда, тест на коронавирус оказался "неотрицательным". Есть подозрения, что они могут быть заражены. Их немедленно в обязательном порядке изолировали в специализированные медицинские учреждения. Остальных разместили в местных санаториях на карантин до тех пор, пока медики не убедятся в их безопасности для окружающих. Об этом рассказал специальный гость программы "60 минут" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который занимается этим вопросом в режиме реального времени.

"Так как во время полета пассажиры контактировали с заболевшими, мы сейчас будем делать повторные анализы. Пациенты будут находиться на карантине до тех пор, пока врачи не убедятся, что они здоровы. Мы к этому относимся очень серьезно", — заверил губернатор.

Как отметил Валерий Лимаренко, на Сахалине подготовлено 700 коек в пяти медицинских учреждениях: "Если потребуется, мы развернем дополнительные места. У нас хватает тестов на то, чтобы контролировать всех, кто жалуется на здоровье".



Что касается масок, то, по словам губернатора, они есть в медучреждениях и на предприятиях, где люди обслуживают клиентов. "К сожалению, в аптеках все раскупается. Простые граждане не могут их купить из-за ажиотажного спроса. Сейчас мы делаем массовые закупки масок, пытаемся выбросить в розничную продажу. Этого хватает ненадолго, буквально через несколько часов все раскупается. Мы считаем, что это фактически наливать воду в ведро, у которого нет дна. Поэтому мы сосредоточились, чтобы маски были в наличии там, где массовое скопление людей", — пояснил Лимаренко.

Он подчеркнул, что в регионе проблем с нарушителями нет. По соцопросу, 97% сахалинцев и курильчан высказываются за то, чтобы карантинные меры и самоизоляция применялись.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.