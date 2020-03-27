Сергей Карякин: начинать турнир претендентов было ошибкой

Шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, который в свое время был претендентом на титул чемпиона мира, но проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, раскритиковал руководство Международной федерации за то, что очередной турнир претендентов взял старт в Екатеринбурге, а затем был прерван из-за пандемии коронавируса.

"На мой взгляд, ФИДЕ изначально совершила большую ошибку, — цитирует вице-чемпиона мира издание "Советский спорт". – Ведь еще до начинала турнира претендентов вышло распоряжение Министерства спорта о прекращении всех соревнований на территории нашей страны. ФИДЕ именно тогда надо было перенести состязания на неопределенное время. Но турнир начали и это была ошибка и серьезный удар по имиджу".

"Теперь случилось решение совершенно правильное и единственно верное – остановить турнир после первого круга. Это меньшее из зол: сейчас давайте выдохнем, а продолжим турнир, когда ситуация в мире с пандемией нормализуется", — считает Карякин.

Особо шахматист сказал о позиции азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова, который заранее отказался играть в турнире из-за ситуации с пандемией: "Теймур – мой товарищ, и в этой ситуации мне его очень жаль. Раджабов не отказывался играть, он поставил условие, что в данной ситуации он играть не будет. А в случае нормализации ситуации, играть готов. Но его оставили за бортом турнира, и это несправедливо. Жизнь показала, что Теймур проявил большую дальновидность, нежели ФИДЕ".

Говоря про россиянина Яна Непомнящего, который в отличной форме и у которого хорошие шансы на победу после первого круга, Карякин отметил: "Мы не знаем, кто победил бы, если бы турнир продолжался. Ян в хорошей форме, но в последнем туре он проиграл французу Вашье-Лаграву. Но Ян идет в лидерах, у него очень хорошая турнирная ситуация, он сможет продолжить борьбу за первое место".