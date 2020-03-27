Теннисист Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с COVID-19 в Сербии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вместе с женой Еленой пожертвовали на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 один миллион евро.

"Новак и Елена передали миллион евро, которые будут потрачены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, а также на другое медицинское оборудование", – сообщают сербские СМИ.

Ранее бывшая теннисистка Ана Иванович помогла ЮНИСЕФ закупить 50 аппаратов ИВЛ. Бывший капитан "Ромы", экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти приобрел для одной из больниц 15 медицинских аппаратов для мониторинга жизненно важных показателей пациентов, а нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пожертвовал на борьбу с инфекцией один миллион евро.

Также внес вклад в борьбу с распространением COVID-19 российский предприниматель, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, который предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS).

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 550 тысяч человек, из которых 24 тысячи скончались.