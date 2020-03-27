ГИБДД открыла охоту на злостных должников (с конфискацией)

Ведомство задумалось о том, как исключить из дорожного движения агрессивных водителей, и прежде всего взялось за обладателей несуразно большого количества неоплаченных штрафов. Должникам грозит принудительное изъятие автомобилей.

В ГИБДД подсчитали, сколько именно россиян имеют внушительные долги по штрафам, и насчитали 73 водителя, у которых не оплачено более тысячи постановлений. Об этом сообщает "Коммерсант", уточняя, что еще у трех сотен россиян не закрыты от полутысячи до тысячи дел, а от 100 до 500 неоплаченных штрафов имеют на своем счету почти 10 тысяч автомобилистов.

В руководстве ведомства пришли к выводу, что такое количество нарушений - неотъемлемая примета агрессивных водителей, которых следует убирать с дорог общего пользования. К процессу привлекли службу судебных приставов: при помощи камер инспекторы отслеживают перемещение автомобиля должника, останавливают его, и вызванный на место пристав тут же арестовывает машину. Впоследствии имущество, по этой схеме, выставляется на реализацию, а долги по штрафам гасятся из вырученных средств.

По данным издания, 17 автомобилистов из вышеупомянутых 73-х рецидивистов уже попались в сети, их автомобили арестованы. В регионы ГИБДД направила соответствующие инструкции с требованием устанавливать маршруты передвижения должников и поступать с ними соответствующим образом, включая привлечение автовладельцев по статье 20.25 КоАП - она предусматривает дополнительную ответственность за неоплату штрафов вовремя.

Отдельно упоминается и уже известное намерение ГИБДД принудительно прекращать регистрацию автомобилей, чьи собственники скончались. Привлечь умершего владельца автомобиля к ответственности по понятным причинам невозможно, поэтому те, кто ездит на таких машинах, чувствуют себя относительно безнаказанно.