Житель Улан-Удэ, ранивший бойца спецназа Росгвардии, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, несколько раз атаковавший силовиков в Улан-Удэ, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по нескольким статьям УК РФ, об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ по Бурятии.

По версии следствия, в минувший понедельник, 23 марта, сотрудник полиции пришел в дом по улице Чайковского для совершения процессуальных действий в рамках расследования уголовного дела.

Хозяин отказался сотрудничать с представителем власти – сначала злоумышленник побил полицейского, а потом отобрал у него табельный пистолет. Страж порядка сумел вернуть оружие, однако задержать нападавшего не удалось – мужчина скрылся.

Через некоторое время подозреваемый вернулся домой, и к нему наведались полицейские, которых сопровождали бойцы отряда специального назначения Росгвардии.

Мужчина открыл огонь по спецназовцам из травматического пистолета ТТ и сумел ранить одного из них, после чего его скрутили.

В доме у задержанного нашлась боевая граната, детали огнестрельного оружия, разнообразные колюще-режущие предметы и заготовки для их производства.

Теперь стрелок обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, хищении огнестрельного оружия с применением насилия, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Как сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия, мужчина протяжении долгого времени не являлся на допросы. При этом он неоднократно жаловался в различные ведомства на якобы бездействие сотрудников органов внутренних дел. Одновременно гражданин отказывался содействовать полицейским и следователям в расследовании уголовного дела по его заявлению.

В итоге, по поручению следователя, к 52-летнему гражданину прибыл оперуполномоченный уголовного розыска Управления МВД России по городу Улан-Удэ, чтобы доставить заявителя на допрос. Но мужчина начал вести себя агрессивно, нанес удары сотруднику. Оперуполномоченный пытался успокоить мужчину, но злоумышленник не реагировал на замечания и выхватил у сотрудника табельное оружие.