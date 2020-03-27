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27 марта 202016:58

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

EPA

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля. По его словам, в течение четверга, 26 марта, в правительство поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса. В связи с этим принят ряд решений.

Во время нерабочей недели продолжат работу салоны связи и зоомагазины. Приостанавливается организация отдыха граждан, подразумевающая выдачу санаторно-курортных путевок, а также других аналогичных мероприятий. Что касается ранее выданных путевок, они будут перенесены на более поздний срок, также за них могут выплатить компенсацию.

В перечень товаров первой необходимости включен сжиженный природный газ. Его можно продавать в нерабочую неделю.

Кроме центров государственных услуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти, государственные учреждения столицы. В очной форме можно получить лишь те услуги, которые невозможно предоставить в электронном виде.

Для граждан, которые находятся в режиме самоизоляции, дополнительной гарантией станет временный запрет на принудительное взыскание возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.

О перечисленных мерах сообщается на сайте Сергея Собянина. Кроме того, желающие могут ознакомиться с перечнем товаров первой необходимости. В числе первых позиций в списке — санитарно-гигиеническая маска и антисептик для рук.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил особенности нерабочей недели. По его словам, люди, работающие удаленно, продолжат это делать. Главная цель выходной недели — минимизировать контакты в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

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