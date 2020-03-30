Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о шестилетнем Максиме Черномазове из Краснодарского края.

У мальчика тяжелое врожденное заболевание – несовершенный остеогенез. Таких детей еще называют "хрустальными" – у них чрезвычайно хрупкие кости, которые ломаются даже от неосторожного движения. С двух месяцев Максима начали лечить в московской клинике, ребенку вводили препарат, укрепляющий кости, в результате малыш окреп, встал на ноги. Но после операции на правом бедре, деформированном из-за переломов, плотность костей снизилась, и сейчас лечение нужно продолжать. А стоит оно очень дорого, и Максиму нужна наша помощь.

Из письма Натальи Черномазовой, мамы Максима: "Когда сын родился, врачи сказали, что он здоров. Но на первом кормлении малыш сильно плакал. На следующее кормление его уже не принесли. Ортопед предположил, что у Максима два перелома – плеча и бедра. Когда сделали рентген, увидели множество переломов, они произошли еще внутриутробно. Предположили несовершенный остеогенез – костям не хватает коллагена, они остаются пористыми, ломкими. Сразу после выписки мы начали искать врачей, которые могли бы нам помочь. Узнали, что есть препарат, который укрепляет кости, лечат им в Москве. В два месяца привезли сына в клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва). Здесь диагноз подтвердили, назначили терапию препаратом памидронат. Лекарство дорогое, а вводить его нужно регулярно. На помощь нам пришел Русфонд, спасибо всем большое! Сын прошел 19 курсов. Благодаря врачам и Русфонду он ходит! Самым слабым звеном долгое время оставалось правое бедро – ломалось оно несколько раз. В 2018 году хирурги укрепили бедро штифтом. Но сейчас плотность костной ткани снизилась, нужен еще один курс терапии препаратом памидронат. Помогите нам!"

Для спасения Максима Черномазова не хватает 297 233 руб.

Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии, Клиника Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): "У Максима тяжелая форма несовершенного остеогенеза, но благодаря рано начатому лечению мы добились хороших результатов. Мальчик ходит без вспомогательных средств. Чтобы эти результаты сохранить, нужно продолжить терапию и физическую реабилитацию".

Стоимость курсового лечения 544 320 руб.

68 883 руб. собрали телезрители ГТРК "Кубань"

178 204 руб. собрали читатели dg-yug.ru, nrnews.ru, vkpress.ru, yuga.ru, rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 297 233 руб.

ПОМОЧЬ МАКСИМУ

О РУСФОНДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,328 млрд руб. В 2020 году (на 26 марта) собрано 267 273 574 руб., помощь получили 248 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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