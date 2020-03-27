Мини-футбол. Отбор к чемпионату мира перенесен на лето

Европейский союз футбольных ассоциаций отменил апрельские матчи плей-офф континентального отбора квалификационного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2020 года. В них должны принять участие сборные Сербии, Финляндии, Хорватии и Чехии. С 9 и 12 апреля игры перенесены на летние месяцы.

Как уже сообщали Вести.Ru, финальная часть чемпионат мира по мини-футболу (футзалу) пройдет в Литве и должна была состояться с 12 сентября по 4 октября. Сборная России обеспечила себе участие в турнире в числе победителей четырех групп предпоследней стадии квалификации.

УЕФА также перенес стыковые матчи отборочного раунда футзального чемпионата Европы 2022 года и встречи предварительного раунда женского чемпионата Европы 2021 года.