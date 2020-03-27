В Италии от коронавируса вылечились 101-летний мужчина и 102-летняя женщина

В Италии вылечилась заразившаяся коронавирусом 102-летняя женщина. Как сообщает инрформагентство ANSA, пенсионерку по имени Лина доставили в больницу Генуи две недели назад с сердечной недостаточностью. У нее взяли анализ на COVID-19, и результат оказался положительным.

"У нас было мало надежды, – отметила врач Вера Сикбальди. – Коронавирус чаще всего поражает пожилых людей. Но синьора Лина проявила характер".

Сейчас пожилая женщина вернулась в дом престарелых, где она проживает.

Днем ранее из больницы в Римини выписали 101-летнего мужчину. Как отмечает итальянское издание The Local, мужчина повидал на своем веку не одну пандемию: он родился в 1919 году в разгар эпидемии испанского гриппа ("испанки"), которым тогда заразились более 500 миллионов человек.

Италия – одна из стран Европы, где сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса COVID-19. С начала пандемии в республике заразились более 80,5 тысячи человек, более 8,1 тысячи умерли. Выздороветь смогли более 10 тысяч заразившихся.

Российское руководство направило в Италию 15 военно-транспортных самолетов для помощи в борьбе с коронавирусом. На их борту в республику привезли спецтехнику, пункты дезинфекции и военных врачей.