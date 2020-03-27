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Ситуация на Украине 16 минут назад

27 марта 202017:40

Застрявшую в России украинскую певицу Maruv прорвало после травли

instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) из-за закрытия границ и прекращения авиа- и железнодорожного сообщения не может выехать из России на Украину.

Певица ранее записала гневное обращение, в котором сказала, что стала заложницей ситуации, а украинское консульство отказывается ей помочь вернуться домой, пишет украинский портал "Вести".

Кроме того, артистка считает, что дипломаты относятся предвзято – как к ней, так и к другим гражданам Украины, которые находятся в России.

После того, как она разместила в соцсетях это обращение, на певицу обрушилось "цунами" из угроз и оскорблений – вплоть до пожеланий смерти.

Maruv молчать не стала и опубликовала в своем "Инстаграме" не менее гневный пост, в котором обвинила соотечественников в "нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе".

"Все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция — пережиток средних веков", — написала певица, добавив, что "это чистой воды дискриминация и буллинг".

"А самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни", — посетовала Maruv.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса в мире 13 марта обратился к находящимся за границей гражданам с призывом вернуться домой в течение трех суток.

С 17 марта страна полностью закрыла пассажирское авиасообщение.

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