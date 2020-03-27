"Интер" готов перехватить Вертонгена у "Тоттенхэма" и "Аякса"

Игрок обороны футбольной сборной Бельгии и английского "Тоттенхэма" Ян Вертонген неожиданно оказался перед перспективой сыграть за итальянский "Интер". Несмотря на то, что защитнику исполнилось 32 года, миланцы рассматривают возможность его подписания в случае, если он станет свободным агентом.

Контракт Вертонгена с лондонскими "шпорами" истекает летом нынешнего года, и по данным инсайдеров, главный тренер "Тоттенхэма" португалец Жозе Моуринью пока не подтвердил свой интерес к продолжению сотрудничества с бельгийцем. В этой связи считалось, что оборонец может вернуться в амстердамский "Аякс", из которого в 2012 году перебрался в премьер-лигу.

Об этом, к слову, говорил и главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг: "Если Вертонген будет доступен и сможет усилить позицию, на которой он играет, это для нас вариант, — цитирует наставника издание Voetbalprimeur.Nl. — Возраст здесь не играет роли, потому что у нас нет какого-либо возрастного ограничения".

Получается, что летом защитник может уйти из лондонского клуба бесплатно и, естественно, для не самого богатого клуба Европы "Аякса" это был бы неплохой вариант усиления защиты. Но теперь в дело могут вмешаться владельцы "Интера", которые наверняка смогут предложить Вертонгену гораздо большие деньги, чем голландцы. Впрочем, возможно на фоне приостановки сезона все же оборонца попробует удержать и "Тоттенхэм".