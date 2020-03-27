Карантинная неделя: что заставит пенсионеров сидеть дома?

В "Прямом эфире" говорят о том, что карантин из-за коронавируса – не поездка на шашлыки. В России уже больше тысячи зараженных новым коронавирусом.

Власти призывают людей оставаться дома, с 27 марта в Москве закрываются рестораны, салоны красоты, парки, стадионы, а с 26 марта и по 14 апреля люди старше 65 лет должны находиться дома.

Однако не все пенсионеры готовы следовать этому предписанию: на улицах по-прежнему немало пенсионеров.

Врач общей практики Алексей Хухрев считает: чтобы оставить пожилых родственников дома, все средства в рамках закона хороши. Он говорит, что многие люди в возрасте просто не понимают, что происходит на самом деле.

Возмущена тем, что на улицах до сих пор много родителей с детьми и пожилых людей, и Яна Поплавская.

Актриса сама перенесла дату свадьбы, которая должна была состояться 24 марта, и недоумевает: неужели люди не понимают, что они — не бессмертные дунканы маклауды?

Как можно воздействовать на пожилых родственников, чтобы они все-таки оставались дома? Сколько московских пенсионеров уже нарушило домашним режим, и какие штрафы ввели за нарушение карантина?

Как себя чувствует поэтесса Лариса Рубальская, которая была в контакте с заразившимся коронавирусом Львом Лещенко?

Стал ли тест на коронавирус доступен для всех, и как подготовились к противодействию COVID-19 в других регионах России?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".