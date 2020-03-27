Санникова перезаражала свое окружение

Положительная динамика наблюдается в состоянии экс-главного внештатного инфекциониста Ставрополья Ирина Санникова, скрывшей поездку в Испанию, еще четыре пациента переносят заражение без симптомов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала заместитель министра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая.

По ее словам, у Санниковой имеется ряд сопутствующих заболеваний, остальные четверо не имеют симптоматики и находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил против Санниковой уголовное дело по статьям "сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "халатность".

Она, будучи главным внештатным врачом-инфекционистом Ставрополья, в марте 2020 года вернулась из поездки в Испанию, не став самоизолироваться и продолжила вести привычный образ жизни — читала лекции в вузе, участвовала в конференции. 23 марта Санникова лишилась своей должности.