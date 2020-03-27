Момент фатального столкновения поезда и легковушки в Петербурге попал на видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей днем в пятницу, 27 марта, в Санкт-Петербурге.

На записи видно, как легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался локомотив товарного состава. От удара машину отбросило далеко в сторону.

СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что в результате ДТП на проспекте Народного Ополчения неподалеку от станции "Лигово" погибла 40-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки.