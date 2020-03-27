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27 марта 202019:20

"Норникель" компенсирует сотрудникам отмену санаторно-курортного лечения

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа компания "Норникель" с 27 марта прекратила предоставлять своим сотрудникам путевки на санаторно-курортное лечение. При этом затраты на их приобретение компания компенсирует людям полностью.

Также работниками рекомендовано отказаться от выездных отпусков с 27 марта по 1 июня 2020 года. Понесенные убытки в виде штрафов со стороны авиаперевозчиков компания возместит. Это правило касается и билетов, купленных на членов семьи сотрудника.

"Мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий. Люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи", — пообещал президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Кроме того, авиакомпания "Нордстар", которая входит в состав группы компаний "Норникель", объявила об отмене штрафных санкций за возврат билетов с датами рейсов в период с 1 февраля по 31 мая 2020 года.

С 23 марта в "Норникеле" работает оперативный штаб под руководством первого вице-президента Сергея Барбашева, в функционал которого входит обеспечение деятельности производства, снабжения, сбыта продукции, а также принятие необходимых мер по защите работников. Кроме того, в компании уже выделили более 200 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования и препаратов для больниц и поликлиник в регионах присутствия. А президент компании Владимир Потанин пожертвовал 1 миллиард рублей на помощь некоммерческим организациям, которые оказались в трудной ситуации.

Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, с 28 марта по 1 июня в России приостанавливается деятельность объектов массового туризма, а также бронирование мест в санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и в курортных гостиницах.

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