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Коронавирус 6 минут назад

27 марта 202018:41

Посол США в Москве высказался по поводу Дня Победы и коронавируса

AP Images

Советский народ проявил огромное самопожертвование в годы Второй мировой войны в борьбе с нацистской Германией.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал американский посол в Москве Джон Салливан.

Он подчеркнул, что День Победы – великая дата для России, США, Великобритании и всех союзников, которые одержали победу во Второй мировой войне.

Дипломат отметил, что его отец и его брат служили в американском флоте, а дядя служил на эсминце во время Второй мировой.

Салливан сказал, что "нам много есть что вспомнить" и он хочет участвовать в праздничных мероприятиях в России.

Он также считает, что россияне и американцы способны вместе преодолевать последствия сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицировано более 559 тысяч человек, вылечились более 128 тысяч, умерло более 25 тысяч.

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